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        Antalyaspor ile HDI Sigorta arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, şort sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:40
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        Antalyaspor ile HDI Sigorta arasında sponsorluk anlaşması yapıldı
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, şort sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, global bir şirket ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sürdürülebilir anlaşmalar için uyumlu birliktelikler planladıklarını ifade eden Boztepe, "Antalyaspor, büyük markalarla sponsorluklarını devam ettirecek." dedi.

        HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan da Antalyaspor'un Türkiye'nin önemli kulüplerinden olduğunu söyledi.

        Antalyaspor'un istikrarlı bir şekilde Süper Lig'de mücadele ettiğini ifade eden İşcan, "Antalyaspor'un yeni sezonda başarılı olacağına inanıyoruz. Antalyspor ile güzel bir iş birliği yapacağımızı düşünüyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şirketiz. Çünkü sporun birleştirici özelliğini önemsiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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