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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da ormanlık alandaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki bir restoranda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:28
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da ormanlık alandaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki bir restoranda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Uluç Mahallesi'nde Hayat Park'taki ormanlık alanın içindeki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, helikopter ve arazözlerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

        Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangın alanında incelemelerde bulunarak, yetkilerden bilgi aldı.

        Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın baca kısmında yangının başladığını söyledi.

        Restoran çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kotan, "Yangın sönmeyince ekiplere haber verdiler. Orman Bölge, TOMA, itfaiye ve AFAD ekiplerimizin yardımıyla havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Yangın sönmüş durumda, soğutma çalışmaları yapılıyor, çok geçmiş olsun." dedi.

        Kotan, yangının ormanlık alanda meydana geldiğini vurgulayarak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının ağaçlara sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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