GÜNCELLEME 2 - Antalya'da ormanlık alandaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı

Restoran çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kotan, "Yangın sönmeyince ekiplere haber verdiler. Orman Bölge, TOMA, itfaiye ve AFAD ekiplerimizin yardımıyla havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Yangın sönmüş durumda, soğutma çalışmaları yapılıyor, çok geçmiş olsun." dedi.

Yangın, helikopter ve arazözlerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki bir restoranda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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