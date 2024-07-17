Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 10 iş yerine sahte 100 dolar vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda, şüphelilerin piyasaya sürmeye çalıştığı 49 sahte 100 dolar ele geçirildi.

        "Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi

        Benzer Haberler

        Antalya'da tatil için Ruslar temmuzu Almanlar ekimi tercih ediyor
        Antalya'da tatil için Ruslar temmuzu Almanlar ekimi tercih ediyor
        Otelin kaçak plajı ve asansörünün yıkımı, yürütmeyi durdurma kararıyla enge...
        Otelin kaçak plajı ve asansörünün yıkımı, yürütmeyi durdurma kararıyla enge...
        Antalya'da turistlere yüksek fiyata nar suyu satılan büfeye para cezası uyg...
        Antalya'da turistlere yüksek fiyata nar suyu satılan büfeye para cezası uyg...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da ormanlık alandaki restoranda çıkan yangın kontrol...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da ormanlık alandaki restoranda çıkan yangın kontrol...
        Belediye ait restoran yandı
        Belediye ait restoran yandı
        Antalyaspor ile HDI Sigorta arasında sponsorluk anlaşması yapıldı
        Antalyaspor ile HDI Sigorta arasında sponsorluk anlaşması yapıldı