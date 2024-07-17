Antalya'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 10 iş yerine sahte 100 dolar vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.