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        Antalya'da oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldırıldı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:09 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:09
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        Antalya'da oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldırıldı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi tedavi altına alındı.

        Çalkaya Mahallesi 28112 Sokak'ta bulunan apartmanın beşinci katındaki dairede kiracı olarak yaşayan E.C, yalnız olduğu sırada evi ateşe verdi.

        Kapısını kilitleyerek balkona çıkan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.C, eşyaları balkondan aşağı atmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine teslim olan E.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada E.C'ye komşuları tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

        Vatandaşlar ve polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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