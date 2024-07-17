Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Bu kapsamda ekiplerce, Beldibi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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