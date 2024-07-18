Antalya-Isparta kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

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