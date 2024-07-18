Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya-Isparta kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Isparta kara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Gülnur Yalçın'ın kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil ile Tuncay Yıldırım yönetimindeki 35 DVA 11 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan Sudenaz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Beyza Tapdıgov, Aynur Burak, Büşra Burak, Selçuk Yıldırım, Sevgi Yıldırım, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım, Çağlar Ege Yıldırım ve Eylül Mira Yıldırım yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?

        Benzer Haberler

        Adem Asil, Paris 2024'te gözünü altın madalyaya dikti
        Adem Asil, Paris 2024'te gözünü altın madalyaya dikti
        Hastalar elektrikli araçlar ile taşınıyor
        Hastalar elektrikli araçlar ile taşınıyor
        Kesme çiçekte 150 milyon dolarlık hedefin yarıdan fazlası 6 ayda gerçekleşt...
        Kesme çiçekte 150 milyon dolarlık hedefin yarıdan fazlası 6 ayda gerçekleşt...
        Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi
        Antalya'da 800 litre kaçak içki ele geçirildi
        Evini yaktı balkona çıkıp, jiletle kendisine zarar verdi
        Evini yaktı balkona çıkıp, jiletle kendisine zarar verdi
        Antalya'da oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldı...
        Antalya'da oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi hastaneye kaldı...