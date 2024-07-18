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        Kemer'de tatile gelen çiftin kaybolan çantasını zabıta buldu

        Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Melike ve Erkan Bilmez çiftinin kaybolan çantasını, zabıta ekibi bularak teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:55
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        Kemer'de tatile gelen çiftin kaybolan çantasını zabıta buldu
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        Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Melike ve Erkan Bilmez çiftinin kaybolan çantasını, zabıta ekibi bularak teslim etti.

        Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Sanat Sokağı'nı gezdikleri sırada içerisinde yüklü miktarda para ve cep telefonu bulunan çantayı kaybettiklerini fark eden çift, zabıta ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgede devriye gezen zabıta ekibi, çantayı bularak, çifte teslim etti.

        Bilmez çifti, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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