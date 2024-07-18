Kemer'de tatile gelen çiftin kaybolan çantasını zabıta buldu

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Sanat Sokağı'nı gezdikleri sırada içerisinde yüklü miktarda para ve cep telefonu bulunan çantayı kaybettiklerini fark eden çift, zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Melike ve Erkan Bilmez çiftinin kaybolan çantasını, zabıta ekibi bularak teslim etti.

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