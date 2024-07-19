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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:03
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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