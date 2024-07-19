Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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