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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:14
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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