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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:17
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        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        D-400 karayolu Ulualan mevkisinde aracını çalışır vaziyette emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip yan yola yaya olarak geçen Mustafa Yiğit'e (60), A.K'nin (16) kullandığı 42 AKV 534 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

        Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve araçtaki yolcuları bırakıp giden A.K'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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