Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaylı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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