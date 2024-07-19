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        Antalya'da şehre inen yaban keçisi yakalanarak doğaya salındı

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki ana cadde ve sokaklarda görülen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:02
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        Antalya'da şehre inen yaban keçisi yakalanarak doğaya salındı
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        Antalya'nın Kepez ilçesindeki ana cadde ve sokaklarda görülen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        Kepez ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaban keçisi görüldüğü bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Müdürlüğü Eşen Adası Yaban Hayvanı Üretim Şefliği ve Antalya Doğal Yaşam Parkı ekipleri harekete geçti.

        Yaban keçisi, Yeşil Sanayi Bölgesinde ekipler tarafından yakalandı.

        Hafif yaraları bulunan yaban keçisi, veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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