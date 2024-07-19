Antalya'da şehre inen yaban keçisi yakalanarak doğaya salındı

Kepez ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaban keçisi görüldüğü bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Müdürlüğü Eşen Adası Yaban Hayvanı Üretim Şefliği ve Antalya Doğal Yaşam Parkı ekipleri harekete geçti.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ana cadde ve sokaklarda görülen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

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