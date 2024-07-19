GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Alaylı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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