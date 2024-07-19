Antalya'da "change" araç operasyonunda 11 araç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte change yöntemiyle, araç iskeleti ile motor üzerine şasi ekleyerek piyasaya süren ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

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