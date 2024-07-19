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        Alanyaspor, Erzurum'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:30
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        Alanyaspor, Erzurum'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan turuncu-yeşilliler, 8 Temmuz'da Erzurum’da başladıkları kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı. İlk etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, Alanya'ya hareket etti.

        Futbolcular, 2 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek. Akdeniz temsilcisi, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı daha oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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