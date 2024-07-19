Alanyaspor, Erzurum'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Futbolcular, 2 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek. Akdeniz temsilcisi, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı daha oynayacak.

Yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan turuncu-yeşilliler, 8 Temmuz'da Erzurum’da başladıkları kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı. İlk etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, Alanya'ya hareket etti.

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