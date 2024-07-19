Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Bu kapsamda Türkler Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda E.E. (31) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 12,5 kilogram skunk ele geçirildi.

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