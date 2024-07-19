Alanyaspor, Mert Furkan Bayram'ı transfer etti

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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