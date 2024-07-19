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        Antalya'da suyun birim fiyatına zam yapıldı

        Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:39
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        Antalya'da suyun birim fiyatına zam yapıldı
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        Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

        Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

        CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

        Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

        Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​

        Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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