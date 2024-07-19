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        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:50 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:50
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        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden alevleri fark eden orman personeli, telsizle Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Orman işçileri, bölgeye sevk edilen 5 arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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