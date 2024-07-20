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        Antalya'da bir tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:31
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        Antalya'da bir tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı.

        İlçenin Şafak Mahallesi'nde yer alan 3 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra depo önündeki kamyonete de sıçradı.

        Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç ve depoda büyük çapta hasar oluştu.

        İş yeri sahibi Mustafa Orgun, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını bilmediğini ve yangına söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

        Alevlerin bir anda büyüdüğünü anlatan Orgun, "Yangını söndüremedik, nasıl oldu anlamadım. Hava da sıcak olunca bir anda büyüdü." dedi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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