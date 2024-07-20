Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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