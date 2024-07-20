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        Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:10
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        Antalya'da tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Bahar'ın cenazesi defnedildi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kemer ilçesinde arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşmesi ve pervaneye çarpması sonucu yaşamını yitiren 55 yaşındaki Bahar için ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

        Törene, Bahar'ın annesi Melek Bahar, eşi Şebnem Bahar, çocukları Ladin ile Tibet Bahar, kardeşi Berkay Bahar, yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü ile çok sayıda iş insanı katıldı.

        Bakan Yardımcısı Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Bahar'ın ani ölümü ile herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

        Bahar'ın arkasında Antalya'ya ve Türkiye'ye fayda sağlayacak projeler ile geniş bir seven kitle bıraktığını dile getiren Gürcan, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Vali Şahin de Bahar'ın hedefleri, idealleri, vizyonu olan başarılı bir iş insanı olduğunu söyledi.

        Bahar'ın Antalya ve Türkiye için güzel çalışmalara imza attığını aktaran Şahin, "Antalya'nın büyümesi için insan üstü gayreti vardı, memleket aşkıyla çalışırdı. Onu, başlattığı işlere sahip çıkarak yaşatmak elimizde. Büyük bir heyecanla hayata geçirdiği OSB'deki liseye 'Ali Bahar' ismini vermek çok doğru olur." dedi.

        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Kütükçü de Bahar ile Türkiye'deki sanayinin, sanayicinin gelişmesi adına büyük mücadeleler verdiklerini belirtti.

        Ali Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar da ağabeyinin geride bıraktığı projelerine sahip çıkılmasını istedi.

        - Cenaze Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Bahar için Uncalı Kent Mezarlığı'nda da cenaze töreni gerçekleştirildi. Buradaki törene ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Bahar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Uncalı Kent Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan gözaltına alınan M.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kemer ilçesinde dün sabah saatlerinde arkadaşı M.Ç. ile kendi teknesiyle denize açılan Bahar, tekne hareket halindeyken denize düşüp, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Arkadaşı M.Ç ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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