GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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