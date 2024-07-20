GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

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