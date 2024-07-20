Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 24 bin lira adli para cezası bulunan H.K, 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.