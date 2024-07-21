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        Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve daha sonra seralar ile ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:51
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        Antalya'da otluk alanda başlayan yangın ormana ve seralara sıçradı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve daha sonra seralar ile ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Serik Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 5 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

        Mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm ormanlık ve otluk alan, zeytin ağaçları, saman balyaları ile 10 sera zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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