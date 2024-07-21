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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:22
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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
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        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 64 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler, şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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