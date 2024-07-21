Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı tatilciler, şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerle gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

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