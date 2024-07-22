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        Kemerli Sude, judoda Avrupa şampiyonu oldu

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki 07 Kemer Spor Kulübü sporcusu Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:38
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        Kemerli Sude, judoda Avrupa şampiyonu oldu
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki 07 Kemer Spor Kulübü sporcusu Sude Akan, judoda Avrupa şampiyonu oldu.

        Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde seçilerek 07 Kemer Spor Kulübüne yönlendirilen Sude, Yıldızlar Avrupa Kupası Şampiyonası'nda mücadele etti.

        Kocaeli Recep Topal Spor Salonu'nda düzenlenen ve 6 ülkeden 156 sporcunun yarıştığı şampiyonada Kemerli sporcu Sude, "Yıldızlar" kategorisinde 40 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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