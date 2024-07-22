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        Antalya'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:31
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        Antalya'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç yaşam mücadelesini kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, kullandığı motosikletin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde, Nurten Altun idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet, 9 Temmuz'da, sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören genç kadın, yaşama tutunamadı.

        Nurten Altun'un, Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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