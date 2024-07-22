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        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

        Antalya'da yüzde 83'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:53
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        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
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        Antalya'da yüzde 83'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83'e ulaştı.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı sahilinden denize girdi, palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynamayı tercih etti.

        Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki ağaç gölgesinde oturdu.

        Yüksek nem nedeniyle kenti çevreleyen dağları sis kapladı.

        Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdüren nemden dolayı hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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