Gazipaşa'da Günnercik Yayla Şenliği düzenlendi

Belediye ekipleri, şenliğe katılanlara aşure ikramında bulundu, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda eğlendi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen "Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

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