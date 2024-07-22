Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa'da Günnercik Yayla Şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Yörük kültürü canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa'da Günnercik Yayla Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Yörük kültürü canlandırıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen "Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

        Gazipaşa'nın 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'ndaki şenlik, deve kervanı eşliğinde temsili Yörük göçüyle başladı. Deve ve at sırtında gerçekleştirilen göçle Yörük kültürü sergilendi.

        Belediye ekipleri, şenliğe katılanlara aşure ikramında bulundu, çocuklar da kurulan şişme oyun grubunda eğlendi. Şenlikte, halat çekme, karpuz yeme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaförü, vatandaşlara hizmet verdi.

        Şenlikte, şarkıcılar Erkal Sonel, Mustafa Taş ve yerel sanatçılar konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
        Turizmde EURO 2024 sonrası Avrupa pazarı yeniden hareketlendi
        Turizmde EURO 2024 sonrası Avrupa pazarı yeniden hareketlendi
        Antalya'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç yaşam mücadelesini kay...
        Antalya'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç yaşam mücadelesini kay...
        Kemerli Sude, judoda Avrupa şampiyonu oldu
        Kemerli Sude, judoda Avrupa şampiyonu oldu
        Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
        Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
        Türkiye'nin ilk 'uçak rallisi' pilotu Tayra, İtalya yolunda
        Türkiye'nin ilk 'uçak rallisi' pilotu Tayra, İtalya yolunda