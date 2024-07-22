Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri aşure dağıttı

Kent merkezi ve 19 ilçede Muharrem ayı boyunca 40 bin kişilik aşure ikramında bulunacağı bildirildi.

Programlara, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaş, Akseki, Gazipaşa ve Finike ilçelerinde de programlar düzenlenerek, aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Özalp Caddesi'nde düzenlenen programda, aşevlerinde pişirilen aşureler vatandaşlara ikram edildi.

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