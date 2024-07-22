Serik'te 3 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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