Serik'te 3 firari hükümlü yakalandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.

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