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        Serik'te 3 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:31
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        Serik'te 3 firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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