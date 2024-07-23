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        Antalya'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle getirildiği hastanede tedavi edildi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesine ulaştırılan 66 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:44
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        Antalya'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle getirildiği hastanede tedavi edildi
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kalp krizi geçirmesi nedeniyle ambulans helikopterle 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesine ulaştırılan 66 yaşındaki hasta, sağlığına kavuştu.

        İlçeye bağlı Akçainiş Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Ercan Şimşek, yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine götürüldü.

        Kalp krizi teşhisi konulan Şimşek'e ilk müdahalenin ardından anjiyo yapılmasına karar verildi. Bunun için Şimşek için ambulans helikopter istendi.

        Ambulans helikopterle 32 dakikada Antalya Şehir Hastanesine getirilen Şimşek, tedaviye alındı. 48 saat yoğun bakım ünitesinde tutulan Şimşek, sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

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