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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oldu

        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:57
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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oldu
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        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler yelkenle denize açılırken bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi.

        Gölge alanları tercih edenler de parklarda ve mesire alanlarında piknik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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