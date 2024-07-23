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        Mobil kuaför tırı Manavgat yaylalarına çıktı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı ekibi, Manavgat'ta yaylalara çıkan vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:07
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        Mobil kuaför tırı Manavgat yaylalarına çıktı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı ekibi, Manavgat'ta yaylalara çıkan vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil kuaför tırı, Sülek ve Ulukapı yaylaları ile Tepeköy, Hacıali ve İbradi mahallelerine gitti.

        Buralardaki vatandaşlara hizmet veren tır ekibi, saç kesimi ile kişisel bakım yaptı.

        Hizmetten faydalanan Sevil İnan, yürüme engelli olduğunu ve kuaföre gitmekte zorlandığını söyledi.

        Kuaförün yaşadığı yere kadar gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden İnan, yetkililere teşekkür etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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