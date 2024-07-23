Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini "üst düzey emniyet yetkilisi" olarak tanıttıkları kişinin 248 bin lira ve 11 bin dolarını alan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda C.S, M.S.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramada, 19 bin lira, 10 dolar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Mobil kuaför tırı Manavgat yaylalarına çıktı
        Mobil kuaför tırı Manavgat yaylalarına çıktı
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oldu
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oldu
        Türk bayraklarını çöpe atanlar araştırılıyor
        Türk bayraklarını çöpe atanlar araştırılıyor
        Antalya'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle getirildiği hasta...
        Antalya'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle getirildiği hasta...
        Doğal yaşam parkında 15 rakun dünyaya geldi
        Doğal yaşam parkında 15 rakun dünyaya geldi
        Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi
        Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi