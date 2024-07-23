Antalya'da telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramada, 19 bin lira, 10 dolar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini "üst düzey emniyet yetkilisi" olarak tanıttıkları kişinin 248 bin lira ve 11 bin dolarını alan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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