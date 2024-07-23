Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, basının toplumu aydınlatan, topluma yön veren önemli bir güç olduğunu belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı, mesleki etik ve ahlak kuralları çerçevesinde, sorumluluk bilinci içinde, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren bir basının çağdaş demokratik hayatın vazgeçilmezi olduğunu aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"Bilgiye ve habere kolay ulaşabilen toplumlarda ancak gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek mümkündür. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveriyle çalışan gazetecilerimizin ve basın sektörünün sorunları her geçen gün artarak büyüdüğünü üzülerek görmekteyiz. Tüm zorluklara göğüs gererek özveriyle çalışan ve görevini başarıyla sürdüren, halkı doğru, tarafsız haberlerle buluşturan basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz. Siyasi yaşamım boyunca mesai arkadaşlığı yaptığımız tüm basın emekçisi dostlarıma, kendim ve kentim adına teşekkür ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."