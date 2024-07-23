Alanya'da gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin lira para cezası kesildi

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ilçede ocak ayından bu yana gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin 341 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Rüzgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleri ve gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamak için sahada aralıksız çalıştıklarını belirten Rüzgar, tarla ve bahçelerdeki ürün hasadı sonrası numuneler aldıklarını, marketlerde, restoranlarda ve otellerde denetimler yaptıklarını ifade etti.