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        Alanya'da gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin lira para cezası kesildi

        Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ilçede ocak ayından bu yana gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin 341 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:24
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        Alanya'da gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin lira para cezası kesildi
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        Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, ilçede ocak ayından bu yana gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 835 bin 341 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

        Rüzgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleri ve gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde yaptıklarını söyledi.

        Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamak için sahada aralıksız çalıştıklarını belirten Rüzgar, tarla ve bahçelerdeki ürün hasadı sonrası numuneler aldıklarını, marketlerde, restoranlarda ve otellerde denetimler yaptıklarını ifade etti.

        Uygunsuzluk durumunda idari para cezası ve gerekirse kapatma cezası verdiklerini aktaran Rüzgar, "1 Ocak'tan bugüne kadar Alanya'da 3 bin 187 denetim gerçekleştirdik. 1537 toplu tüketim, 1442 satış yeri ve 208 de üretim yerinde denetim gerçekleştirdik. 32 işletmeye idari para cezası uyguladık. Ayrıca 86 işletmeden aldığımız numunelerden 13'ü olumsuz şekilde noktalı. Toplamda 835 bin 341 lira idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

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