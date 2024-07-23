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        Antalya'da belediye çalışanı içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye personeli, içinde bir miktar altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:39
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        Antalya'da belediye çalışanı içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye personeli, içinde bir miktar altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

        Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Özkan Koçak, görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarı üzerinde el çantası buldu.

        Çanta içerisinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark eden Koçak, durumu bölge sorumlusuna bildirerek çantayı belediye hizmet binasına götürdü.

        Ekiplerce yapılan incelemede çantanın 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirlendi.

        Hizmet binasına çağırılan Göçmen, çantasını belediye ekipleri ve Koçak'tan eksiksiz teslim aldı.

        Sevinç gözyaşları dökerek Koçak'a teşekkür eden Göçmen, "Allah senden razı olsun çocuğum. Çoluk çocuğun yokluk görmesin." dedi. Belediye personeline minnettarlığını dile getiren Göçmen, Koçak'ı ödüllendirmek istedi.

        Özkan Koçak ise görevini yaptığını belirterek, Göçmen'e teşekkür etti.

        Dürdane Göçmen'in kızı Ümmü Göçmen de çantanın bir gün önce kaybolduğunu ve annesinin çok üzüldüğünü belirterek, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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