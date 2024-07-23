Antalya'da belediye çalışanı içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye personeli, içinde bir miktar altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Özkan Koçak, görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarı üzerinde el çantası buldu.

Çanta içerisinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark eden Koçak, durumu bölge sorumlusuna bildirerek çantayı belediye hizmet binasına götürdü.

Ekiplerce yapılan incelemede çantanın 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirlendi.