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        Bisiklet Antalya Grubu, trafik kurallarına dikkati çekmek için pedal çevirdi

        Bisiklet Antalya Grubu üyeleri, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:08
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        Bisiklet Antalya Grubu, trafik kurallarına dikkati çekmek için pedal çevirdi
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        Bisiklet Antalya Grubu üyeleri, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan grup üyelerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan da eşlik etti.

        Kan ve beraberindeki bisikletçiler, trafik kurallarına dikkati çekmek ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli caddelerinde tur attı.

        Grup üyeleri, vatandaşlara aşure dağıtımı da gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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