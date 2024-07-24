Bisiklet Antalya Grubu, trafik kurallarına dikkati çekmek için pedal çevirdi

Kan ve beraberindeki bisikletçiler, trafik kurallarına dikkati çekmek ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturmak amacıyla kentin çeşitli caddelerinde tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan grup üyelerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan da eşlik etti.

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