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        Bulduğu altınları sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi

        Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:39
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        Bulduğu altınları sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi
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        Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, Kocagöz, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Koçak'ı makamında kabul ederek, çiçek verdi.

        Koçak'a teşekkür eden Kocagöz, dürüst ve örnek davranışı nedeniyle temizlik personelini altınla ödüllendirdi, çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye verdi.

        Kocagöz, personelinin örnek davranışından gurur duyduğunu, herkesin böyle olmasının önemli olduğunu ifade etti.

        - Yaşlı kadın sevinç gözyaşı dökmüştü

        Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Koçak, dün görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarının üzerinde el çantası bulmuş, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark edince belediye hizmet binasına götürmüştü.

        Ekipler, yatıkları çalışmaya 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirledikleri çantayı, sahibine ulaştırmıştı. Çantasını teslim alan Göçmen, sevinç gözyaşları dökerek, ekibe teşekkür etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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