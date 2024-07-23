Bulduğu altınları sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi

Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Kocagöz, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Koçak'ı makamında kabul ederek, çiçek verdi.

Koçak'a teşekkür eden Kocagöz, dürüst ve örnek davranışı nedeniyle temizlik personelini altınla ödüllendirdi, çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye verdi.