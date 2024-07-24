Antalya'da Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kutlandı

İsviçre'nin Lozan kentinde 101 yıl önce imzalanan barış antlaşmasıyla Anadolu'yu bin parçaya bölmeye çalışan Sevr Antlaşması geçersiz sayılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık temelinin atıldığını belirten Kamacı, Lozan heyetini ve bağımsızlık yolunda mücadele eden şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.

İl Başkanı Kamacı, yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın Kurtuluş Savaşı'nın zafer belgesi, Türkiye'nin kuruluş senedi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı İbrahim Daş ve bazı sendika temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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