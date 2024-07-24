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        Antalya'da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:49
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        Antalya'da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        Çağlayan Mahallesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölümde köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Botla şelalenin denize döküldüğü noktaya ulaşan polisler, köpeği bota aldı.

        Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

        Köpek, kontrollerin ardından bırakıldı. ​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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