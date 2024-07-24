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        Antalya'da silah kaçakçılığı zanlısı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:43
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        Antalya'da silah kaçakçılığı zanlısı tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. gözaltına alındı.

        Yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjöre el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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