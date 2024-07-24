Antalya'da yüksem nem etkili oluyor

Konyaaltı Sahili'ni dolduranlar sık sık denize girdi, ağaç ve şemsiye gölgesinde oturdu, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı. Yüksek nemden ve sıcaktan bunalan turistler ve Antalyalılar, park ve bahçelerde, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

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