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        Antalya'da yüksem nem etkili oluyor

        Antalya'da sıcaklık ve yüksek nem etkisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:15
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        Antalya'da yüksem nem etkili oluyor
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        Antalya'da sıcaklık ve yüksek nem etkisini sürdürdü.

        Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı. Yüksek nemden ve sıcaktan bunalan turistler ve Antalyalılar, park ve bahçelerde, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

        Konyaaltı Sahili'ni dolduranlar sık sık denize girdi, ağaç ve şemsiye gölgesinde oturdu, bazıları da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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