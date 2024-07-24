Alanya'da ruhsatsız çalıştırılan otel 72'nci kez mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen ve kaçak hizmet vermeye devam ettiği belirlenen otel yeniden mühürlendi, gözaltına alınan işletmecileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Payallar Mahallesi'nde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce 71 kez mühürlenen otelin, kaçak hizmet vermeye devam etmesi üzerine Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otele düzenlenen operasyonda otel işletmecileri A.Ş.K. ile R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otel belediye ekiplerince 72'nci kez mühürlendi.