Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Pınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Danacı, gazetecilere, yangın çıktığında Ramazan Senek'in ailesiyle pazarda olduğunu, yangını mahalle sakinlerinin fark ettiğini söyledi.

Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi.

Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ramazan Senek'e ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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