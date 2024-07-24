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        Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:51
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        Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Adem Burgaz'ın (49) kullandığı 09 NM 166 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AGT 651 plakalı otomobil, Düğer köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 9 kişi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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