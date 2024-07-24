Antalya'da kendisine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde evindeki eşyaları dışarı atan ve kendisine zarar veren kişi, ekiplerce müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Demetevler Sitesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin, evindeki eşyaları 9. kattan aşağıya atması ve evinin mutfağında ateş yakması üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, polisleri görünce balkona çıkıp, kendisine zarar vermeye başladı.

Şahsın kapıyı açmaması üzerine bölgeye özel harekat ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından kapısı kırılıp girilerek evden çıkarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Gizem Ölmez, gazetecilere, uzun yıllardır aynı binada oturan şahsın psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Bir haftadır şahsın evindeki eşyaları balkondan aşağıya attığını anlatan Ölmez, "Öğlen saatlerinde evinde ne varsa atmaya başladı. Komşular polise haber verdi. Evi de aleve verdikten sonra kendisi söndürdü. Ekiplerin geldiğini gördükten sonra balkona çıktı. Sonra atlamaya çalışır gibi hareketler yaptı. Ablası itfaiyenin merdiveniyle yukarı çıkıp konuştu. Polisler saatlerce burada beklediler." diye konuştu.