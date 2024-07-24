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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yerine oy birliğiyle Yusuf Hacısüleyman seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:18
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yerine oy birliğiyle Yusuf Hacısüleyman seçildi.

        Bahar'ın 19 Temmuz'da Kemer ilçesi açıklarında kendi teknesinden düşüp pervanenin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yönetim kurulunda seçim yapıldı. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Hacısüleyman önerildi. Başka adayın çıkmaması üzerine Hacısüleyman, oy birliğiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

        Başkan Yardımcılığına da Hakan Pakalın getirildi.

        Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

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