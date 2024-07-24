Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi

Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

Bahar'ın 19 Temmuz'da Kemer ilçesi açıklarında kendi teknesinden düşüp pervanenin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yönetim kurulunda seçim yapıldı. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Hacısüleyman önerildi. Başka adayın çıkmaması üzerine Hacısüleyman, oy birliğiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yerine oy birliğiyle Yusuf Hacısüleyman seçildi.

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